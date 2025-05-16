الخليج اليوم .. قطر.. قصر لوسيل يسرق قلب ترامب في ثوان! (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء استقباله من طرف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وزوجته جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني في قصر لوسيل، عن إعجابه بالفخامة المعمارية للمكان.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول ترامب إلى القصر مساء أمس الأربعاء، حيث قال وهو يتفحص المكان بعينيه: "لديك منزل جميل!"، في إشارة إلى روعة التصميم والزخارف التي تميز القصر.

كما توقف خلال مراسم التوقيع على الاتفاقيات ليثني على أناقة القاعة المزينة بالرخام الأبيض الفاخر، مما أضفى لمسة حميمية على اللقاء الرسمي.

وقد لاقت هذه اللحظات غير الرسمية تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث علق المتابعون على الجانب الإنساني في كواليس الزيارات الرئاسية، بينما أبرز آخرون دلالات هذه اللقاءات على صعيد الدبلوماسية والاقتصاد.

وجاءت زيارة ترامب إلى الدوحة ضمن جولة خليجية شملت السعودية والإمارات، وركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث شهدت الفعاليات توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.