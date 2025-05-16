شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: حلفاء الناتو سيتفقون على إنفاق 5% من الناتج المحلى على الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن دول أعضاء حلف شمال الأطلسى "ناتو" سيتفقون خلال قمة الحلف فى يونيو 2025 على هدف إنفاق ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالى على الدفاع، على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأوضح روبيو - في تصريحات، اليوم الجمعة، أنه سيتم عقد قمة خلال الأسابيع المقبلة لحلف شمال الأطلسى، حيث تم الاتفاق على هدف الوصول إلى 5% على مدى العقد المقبل.

ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي لعام 2025 في هولندا، يومي 24 و25 يونيو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد خفض التمويل الدفاعي لحلف شمال الأطلسي خلال الجزء الأخير من ولايته الأولى التي استمرت من 2017 إلى 2021، وشكى مرارًا من أن الولايات المتحدة تدفع أكثر من حصتها العادلة.

