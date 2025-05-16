شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية خطباء المساجد بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن وجوب الالتزام بالتعليمات الصادرة لتنظيم الحج وتيسيره للناس، وبيان عدم جواز الذهاب إلى الحج بلا تصريح، لأن في ذلك مخالفة لأمر ولي الأمر الذي أصدر هذه التعليمات لتحقيق المصالح العليا في الحج.

ومن جهة ثانية، أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ضرورة الحصول على تصريح رسمى لأداء مناسك الحج لموسم 1446هـ، مشيرة إلى أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لتنظيم أداء المناسك والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك فى إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وبما يضمن تيسير تأدية المناسك بيسر وطمأنينة .

وذكرت الوزارة أن الجهات المعنية ستطبق العقوبات المقررة بحق كل من يخالف تعليمات الحج، ومن ذلك من يُضبط محاولًا أداء الحج دون تصريح، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى (20,000) ريال، وسيُعاقب بنفس الغرامة، خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى نهاية 14 ذي الحجة جميع حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في حال دخولهم أو محاولتهم دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها .

وتفرض الأنظمة عقوبات مشددة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يشارك في تسهيل دخول المخالفين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، سواء عبر إصدار تأشيرات زيارة لهم مع علمه بنيّتهم أداء الحج، أو من خلال نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم.

وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات المخالفة، وتشمل الإجراءات كذلك ترحيل المخالفين من المقيمين والمتسللين، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة المركبات التي تُستخدم في نقل المخالفين، متى ثبت تورط مالكها أو مشاركته أو تواطؤه في ذلك.

وأكدت الوزارة، على جميع الراغبين بالحج أن الحج لا يكون إلا بتصريح رسمي لحجاج الداخل أو تأشيرة حج نظامية لحجاج الخارج، لافتة إلى أن أنواع التأشيرات كافة لا تُخوّل حاملها أداء الفريضة باستثناء تأشيرة الحج، كما حذّرت من الانسياق خلف الحملات الوهمية ومروجي الإعلانات المضللة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عنها فورًا عبر القنوات الرسمية.

وتواصل وزارة الحج والعمرة جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الوعي، وتنظيم أداء الفريضة، وتقديم أفضل الخدمات بما يضمن راحة وطمأنينة الحجاج، ويحقق مستهدفات التنظيم الشامل لموسم الحج .