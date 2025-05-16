شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى شهداء الأقصى: الوضع كارثى والاحتلال يستهدف المستشفيات وعربات الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى لوسائل إعلام فلسطينية، ان مستشفيات القطاع غير قادرة على التعامل مع الإصابات الخطيرة، وغرف العمليات اصبحت ممتلئة بالمصابين، وأن معظم المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات أطرافهم مبتورة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ان الاحتلال يستهدف كل مستشفيات القطاع، مما ترتب عليه توقف عمليات جراحة المخ والأعصاب والصدر، بجانب قصف سيارات الإسعاف في كل مكان.

وأكد، أن ما يحدث في قطاع غزة كارثة صحية حقيقية، طواقمنا لا تستطيع تقديم الخدمات العلاجية بسبب عدم وجود الأدوية.