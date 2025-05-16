شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون: قمة بغداد فرصة لتعزيز التضامن ومواجهة تحديات الأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد ومستجدات دولية تتطلب التنسيق.. ووسط آمال أمة عربية تنتظر إنتاج قرارات فعلية والخروج بتوصيات تعبر عن الوحدة والتضامن والمصير المشترك، تنعقد القمة العربية الرابعة والثلاثون غداً السبت بالعاصمة العراقية بغداد، لتهيمن عليها قضايا مصيرية وفي مقدمتها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على سيادة سوريا ولبنان واليمن بجانب تداعيات الملف النووي الإيراني على الشرق الأوسط، علاوة على الأوضاع الصعبة فى ليبيا والسودان والصومال.

وأجمع دبلوماسيون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، على أن الأزمات التي تحدق بالوطن العربي تخيم على "قمة بغداد" أكثر من أي وقت مضى، مما يحتم العمل المشترك ووحدة الصف لمواجهة التحديات وتعزيز استقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي، مشيدين في الوقت ذاته باحتضان العراق لتلك القمة، بما يعيد التذكير بأن هذا البلد العربي الكبير تجاوز التحديات وعاد لعمقه العربي ولدوره التاريخي ليكون جسراً عربياً فاعلاً قادرا على لم الشمل العربي.

وقال السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية الأسبق سفير مصر السابق لدى كل من المملكة المغربية وفلسطين، إن "قمة بغداد" تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي في هذه المرحلة على عدة أصعدة وخاصة ما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي بشكل لم نره خلال العقود الماضية، والتي يتوجب على القمة التعامل مع كل تلك الأمور وبلورة موقف عربي موحد وتحرك مشترك تجاهها.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ستكون في صدارة الملفات التي سيتم تناولها لا سيما ما يتعلق بتداعيات وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، فضلاً عن تأكيد الدعم للجهود المصرية الكبيرة والحثيثة لوقف هذا العدوان ومنع مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت السفير ياسر عثمان، إلى أن مكان عقد القمة العربية في بغداد جاء ليضيف بعداً هاما أخر، حيث أنه يشير إلى دور العراق المحوري في العمل العربي المشترك و حرصه على تأكيد البعد العربي في سياسته الخارجية.

من جانبه، أكد السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق سفير مصر السابق لدى كل من الجزائر وتونس، أن القمة العربية في بغداد تنعقد وسط قوس من الأزمات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي ووحدة واستقرار المنطقة.

وأضاف أن ملف استمرار الحرب على قطاع غزة يفرض نفسه كأحد أولويات القمة العربية، مشدداً على ضرورة إصدار قرارات تطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإسرائيلي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية في المحافل الدولية لممارسة أقصى الضغوط السياسة والاقتصادية على "حكومة تل أبيب" لوقف الحرب والقتل والدمار.

وسلط مشرفة الضوء على ضرورة تخصيص مزيد من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة لانقاذهم من شبح مجاعة تلوح في الأفق، بجانب الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد سبل مستدامة وآمنة لايصال المساعدات إلى سكان القطاع والوقف الفوري لسياسة التجويع باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن القمة ستركز كذلك على ملفات ساخنة وبؤر توتر في العالم العربي وعلى رأسها الأوضاع في السودان، والدفع باتجاه وقف اطلاق النار ونزيف الدم وحفظ ما تبقي من البنية التحتية لشعب السودان، وبدء حوار فوري بين أطراف النزاع، علاوة على ملف الأمن والاستقرار في البحر الأحمر.

وتابع أن الأوضاع في ليبيا تفرض نفسها بقوة على القمة العربية التي لا بد أن تحث الفرقاء الليبين على حقن دماء الشعب الليبي والجلوس على طاولة تنفيذ مقرارات الأمم المتحدة وتوصيات مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا في هذا الشأن، بالإضافة إلى التركيز على البعد الاقتصادي والبيئي باعتبارهما ملفات ذات أهمية متقدمة؛ حيث إن التعاون العربي فيها سيؤتي بثماره بلا شك على الشعوب العربية.

ونوه بأن انعقاد القمة في بغداد يمثل رسالة دعم للحكومة العراقية ويؤكد أهمية العراق في معادلة الأمن القومي للمشرق العربي ومساندتها في وجه تحديات الإرهاب العابر للحدود والتهديدات الإقليمية، منبهاً إلى أن الشارع العربي ينتظر قرارات حاسمة تحاول تقديم حلول للتحديات والأخطار المحدقة بعالمنا العربي.

من ناحيته، قال السفير أشرف عقل، سفير مصر الأسبق لدى كل من اليمن و فلسطين، إن "قمة بغداد" تنعقد في لحظة استثنائية تمرّ بها المنطقة العربية؛ إذ تشهد تحوّلات كبرى ، وصراعات مفتوحة ، وتحديات إقليمية مركبة.

ورأى أن القمة تمثل فرصة تاريخية لتجديد مشروع العمل العربي المشترك، والتأكيد على التضامن العربي وتوحيد المواقف لاسيما إزاء القضايا الإقليمية، والتشديد على الثوابت العربية في مواجهة التحديات و الأزمات التي تهدد الأمن القومي العربي .

ونوه السفير أشرف عقل بشعار قمة بغداد: "حوار وتضامن وتنمية" مما يدفع نحو أهمية إطلاق حوار صريح وبناء وأيضاً استراتيجية تنموية عربية شاملة بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاتجاه نحو بناء منظومة تعاون عربي فعّالة وشاملة.

واعتبر أن احتضان بغداد لتلك القمة المهمة يثبت أن العراق لم يعد ساحة صراع بل بإمكانه لعب دور مهم لتفعيل الحوار العربي وتوحيد المواقف وقادر على العودة لمكانته كداعم رئيسي لحل الأزمات الإقليمية.

وقال السفير أشرف عقل، إننا ننتظر قرارات فعالة من "قمة بغداد" تعيد تذكير العالم بالثوابت العربية خاصة المتعلقة بإيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ حل الدولتين، علاوة على التأكيد على رفض ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكه لسيادة سوريا ولبنان واليمن، والبحث عن حلول لإنقاذ ليبيا والسودان وإعادة الهدوء إلى تلك البلدان العربية الشقيقة.

