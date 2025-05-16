شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا تقوم بعملية إجلاء 12 مريضا فلسطينيا من قطاع غزة للعلاج فى بوخارست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت رومانيا عملية إجلاء 12 مريضا فلسطينيا من قطاع غزة ، برفقة 21 من أسرهم، وذلك للحصول علي العلاج الطبي المناسب.

وذكر بيان صادر عن سفارة رومانيا بالقاهرة، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الرومانية نفذت هذه العملية، وتم تقديم المساعدة الطبية من قبل فريق طبي علي متن الطائرة، ثم تم نقل المرضى الي مستشفى بوخارست للطوارئ.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء المرضى طفل فلسطيني برفقة أسرته تم نقله للعلاج المتخصص في ثلاث مستشفيات في بوخارست، بينما تم نقل طفل مريض وقريبه إلي تركيا علي متن طائرة تابعة للسلطات التركية، مشيرا إلي أن عملية الاجلاء جاءت بناء علي الطلبات الواردة من مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للمفوضية الأوروبية ضمن آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.