شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين مواصلة إسرائيل تصعيدها العسكري ضد المدنيين العزل في خان یونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، بما فيها استهداف المستشفى الأوروبي في خان یونس.

وقالت الوزارة إن القصف أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين في سلسلة الاعتداءات المتكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وجددت المملكة رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وحملت المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين.

كما أكدت الرياض على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتزامنا مع المفاوضات وزيارة الرئيس ترامب للمنطقة، تصعد إسرائيل من حربها على قطاع غزة، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة، مناطق متفرقة في القطاع بما فيها محيط مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة إلى 52928 قتيلا و119846 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.