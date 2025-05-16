شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة فى طرابلس بعد توقف بسبب الاشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولى فى طرابلس استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار اعتبارًا من مساء الأربعاء، بعد توقف مؤقت إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية.

وقال المدير العام للمطار، إبراهيم سالم فركاش، في بيان رسمي، إن إدارة المطار قررت استئناف الرحلات الجوية، بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الركاب والطواقم والعاملين في المطار.

وأكد البيان أن فرق العمل باشرت منذ ساعات بإجراء الفحوصات الفنية والتجهيزات التشغيلية، مشيرًا إلى أن المطار أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات وفق إجراءات السلامة المعتمدة.