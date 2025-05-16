شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اعتبار طالب الإقامة غير لائق صحيا حال ثبوت نتائج غير محددة لفيروس نقص المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الصحة الكويتى الدكتور أحمد العوضي، قرارا جديدا يقضى باعتبار طالب "الإقامة" أو "الوافد" حديث الدخول إلى البلاد "غير لائق صحيا"، مع وضعه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد؛ حال أثبتت الفحوصات المخبرية للأجسام المضادة وجود نتائج غير محددة (Indeterminate) لفيروس نقص المناعة البشرى.



وذكرت وزارة الصحة- فى بيان، أن القرار يمنع استخدام فحص البلمرة المتسلسل (PCR) كوسيلة بديلة لتحديد الحالة الصحية فى مثل هذه الحالات مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح والإجراءات المعتمدة لضمان دقة النتائج وسلامة المجتمع، مضيفة أن القرار نص أيضا على أن المقيمين الذين تُظهر فحوصاتهم للأجسام المضادة نتائج غير محددة يتوجب عليهم إجراء فحصين إضافيين للأجسام المضادة، وفحصين للبلمرة المتسلسل لنمطى الفيروس، لاتخاذ القرار النهائى بشأن لياقتهم الصحية وذلك وفقا للرسوم المعتمدة.



وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتى استكمالا لسلسلة الإجراءات التنظيمية التى أقرت مؤخرا لضبط فحوصات العمالة الوافدة ومنها القرار المتعلق بالتعامل مع الحالات غير المحددة لالتهاب الكبد الوبائى من النوع (سي)، مشددة على أن حماية الصحة العامة أولوية لا تهاون فيها وأن الحفاظ على مجتمع صحى وآمن يتطلب أعلى درجات الدقة والانضباط فى الفحوصات والإجراءات الطبية.



ولفتت إلى أن ذلك يأتى فى سياق جهودها المتواصلة لتحديث اللوائح الصحية وحوكمة إجراءات فحص العمالة الوافدة، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والسلامة.