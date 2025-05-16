شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلى التصعيد العسكرى ضد المدنيين العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، مواصلة الاحتلال الإسرائيلى التصعيد العسكرى ضد المدنيين العزل، بما فيها استهداف المستشفى الأوروبى فى خان يونس، ما أودى بحياة وإصابة العشرات، فى سلسلة اعتداءات متكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.



وجددت المملكة - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - رفضها القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفورى لإطلاق النار، وتحمل المملكة قوات الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكدت السعودية على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولى لتفعيل آليات المحاسبة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.