شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، متابعته للهدنة التى تم التوصل إليها فى العاصمة الليبية طرابلس أمس، ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ عليها من خلال الحوار.



جاء ذلك فى بيان أصدره فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، اليوم /الخميس/ ونشره الموقع الرسمى للأمم المتحدة.



وجاء فى البيان أن سرعة التصعيد، التى عرضت أحياء مكتظة بالسكان لنيران المدفعية الثقيلة، كانت مثيرة للقلق.



وأعرب جوتيريش عن حزنه البالغ لأنباء مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين فى الاشتباكات الأخيرة.



وأعاد الأمين العام تذكير جميع الأطراف بالتزامها بحماية المدنيين، ودعاها إلى الانخراط فى حوار جاد وصادق لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.



وأكد أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لبذل مساعيها الحميدة لتسهيل الاتفاق على مسار نحو السلام والاستقرار الدائمين فى ليبيا.