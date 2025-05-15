شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات في الجزائر جراء فيضانات وأمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار وفيضانات

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الخميس، وفاة 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مناطق عدة بالجزائر.وفي الجلفة التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة، لقي 3 أشخاص حتفهم عندما حاصرت مياه الفيضانات حافلة وغمرتها.وأفادت الحماية المدنية بأن طفلا يبلغ 13 عاما توفي متأثرا بإصابته من جراء حبات البرد الكبيرة، وجرفت مياه الفيضانات شخصًا خامسًا، وتقول السلطات إن جهود البحث جارية عن شخص آخر لا يزال مفقودا.واستمر هطول الأمطار الغزيرة الخميس، في أجزاء من شمال وجنوب الجزائر، وكان المكتب الوطني الجزائري للأرصاد الجوية قد حذر من هطول أمطار تصل إلى 90 ملم قبل الفيضانات.