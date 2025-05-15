شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: منظومة حيتس اعترضت الصاروخ اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة حيتس الإسرائيلية اعترضت الصاروخ اليمنى، مؤكدا أن "ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار".

وأكد الجيش الإسرائيلى "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات فى مناطق عدة".

أكدت الإسعاف الإسرائيلى تلقينا بلاغات بحالات هلع وإصابات طفيفة جراء التدافع نحو الملاجئ، وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوى فى مناطق وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى والقدس.