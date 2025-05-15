شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الأردن: استضافة بغداد لقمتين عربيتين يعكس قدرة العراق فى تعزيز العمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، أن احتضان العاصمة العراقية بغداد للقمة العربية والقمة العربية التنموية يعكس قدرة العراق واستعادة دوره الفاعل في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

وأشاد، في تصريحاتٍ صحفية خاصة للوفد الإعلامي المرافق لجامعة الدول العربية إلى قمة بغداد، بالتنظيم رفيع المستوى والتسهيلات الكبرى والاستضافة الكريمة التي تحظى بها الوفود العربية المشاركة بأعمال القمة.

وشدد العضايلة أن قمة بغداد تأتي في ظل مرحلةٍ مهمة نحتاج فيها لتمتين أواصر التنسيق والتعاون البيني وتحقيق التكاتف العربي، لافتاً إلى أن القمتين في الجانبين السياسي والتنموي، ستخلصان إلى قرارات مهمة لا بد من البناء عليها، لا سيما في إطار ما يمكن أن يصدر عن القمة التنموية من طروحات تخدم الأبعاد الاقتصادية ومشروعات تعاون بين الدول العربية.

ولفت إلى أن اجتماعات المندوبين الدائمين وزارء الخارجية شهدت مشاورات ونقاشات اجتمعت على الحرص على تحقيق التوافق والإجماع العربي حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال القمتين، قبيل رفع مشاريع القرارات للقادة العرب في قمتهم يوم السبت المقبل.

وحول موقف الأردن في قمة بغداد، أكد أن الأردن حريص على إنجاح القمم العربية والمشاركة بفعالية فيها وبأعلى المستويات، وأنه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني حريص على دعم ومساندة الأشقاء في العراق بكل المجالات وبما يخدم مسيرة الحكومة العراقية نحو تعزيز الاستقرار والنهضة محلياً والدور الفاعل المعهود تاريخياً عن العراق في محيطه العربي وقضايا أمته.

وأكد مندوب الأردن أن المملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها رئيس الدورة الحالية العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية، حريصة بشكل كبير على دعم الوفاق والاتفاق العربي حول القضايا ذات الأولوية، والمساهمة الفاعلة مع دولة رئاسة القمة والدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على بذل كل الجهود وتكثيف المشاورات في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العربية وتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

سياسياً، جدد العضايلة على أن القضية الفلسطينية تتربع على سلم الأولويات العربية وأن الجميع يتفق على مركزيتها والحاجة الجادة للتوصل إلى حل عادل وشامل لها لا سيما في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وقوّض الفرص والجهود التي بذلت على مدار عقود لتحقيق السلام والأمن للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يمثّل أيقونةً في التاريح الإنساني.

وزاد أن التحديات التي تواجهها دول عربية شقيقة، في سوريا واليمن وليبيا والسودان، تحظى بأهمية في قمة بغداد، وسط حرص عربي جمعي على إيجاد حلول سياسية توافقية وسلمية وشاملة لها، بما يحفظ لهذه الدول الشقيقة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ويعيد لها مكانتها ودورها الفاعل في المحيط العربي.

وشدد على أن الإجماع العربي على ترسيخ الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها الشرعية وتعزيز سيادتها هو الطريق في مواجهة مختلف التحديات والسبيل الوحيد لدرء الفتن ومحاولات زعزعة الاستقرار والتصدي لأي محاولات من أي تنظيمات غير شرعية للهيمنة وزرع الفتن وإضعاف الدولة الوطنية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بوجوده، في ظل وجود الدساتير والمؤسسات الشرعية والقوانين الدولية.

واعتبر أن الاقتصاد اليوم يشكل بوابةً مهمةً للوصول إلى تمتين أواصر التعاون بين الدول العربية وتحقيق تطلعات الشعوب نحو الازدهار، وأن هناك آمال وطموحات كبيرة مبينة على مخرجات إعلان بغداد في القمة التنموية، التي تصب مخرجاتها أيضاً إلى جانب مخرجات القمة العربية في خدمة الدول العربية ومصالحها ومسارات التنمية والاستقرار فيها.

وفي هذا السياق، أشار السفير العضايلة إلى الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق أمس في إطار تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة الثلاث، في سبيل تقييم ما تم تحقيقه منذ انطلاق هذه الآلية النموذجية والاتفاق على خطوات عملية لتفعيل التعاون في قطاعات حيوية تشمل مختلف القطاعات المتفق عليها، لا سيما في مجالات الطاقة، المياه، الزراعة، التجارة، النقل، والبنية التحتية.

وأعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الآلية الثلاثية نواة لنماذج مماثلة بين مختلف الدول العربية، لا سيما وأن التعاون متعدد الأطراف يعتبر اليوم أكثر الآليات المنتجة بين الدول كونها تبني على تحقيق التكامل والتبادل في المزايا التنافسية لكل دولة، وهو أمر أصبح ضرورياُ في ظل الحاجة لاقتصاد تكاملي.