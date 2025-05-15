شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الخارجية العراقية: دعم للقضية الفلسطينية وتكامل اقتصادي عربي أبرز أولويات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام العلوي وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي، إنّ انعقاد القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين في بغداد يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجه عدداً من الدول العربية، مشدداً على أن العراق لا يسعى فقط إلى تنظيم قمة ناجحة من الناحية الشكلية، بل إلى الخروج بتوصيات ومبادرات حقيقية تعالج هذه التحديات.

وأضاف خلال حواره مع كريم رجب موفد قناة إكسترا نيوز، أن العراق، الذي سيرأس المجموعة العربية لسنة كاملة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لأربع سنوات، يتطلع إلى تحقيق استقرار إقليمي في دول مثل سوريا واليمن وليبيا والسودان ولبنان، من خلال التعاون مع الأشقاء العرب لإنهاء النزاعات، إضافة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة ظواهر مثل الإرهاب والتطرف.



وتابع، أنّ القمة ستوجه رسالة واضحة تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة، وتدعم خطوات عملية تستند إلى نتائج القمة الطارئة في القاهرة، خاصة في ملف إعادة إعمار غزة، مؤكدًا، أن بلاده ستطرح رؤية واضحة حول التكامل الاقتصادي العربي، مستنداً إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده.