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الخليج اليوم .. ترامب: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية

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الخليج اليوم .. ترامب: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قال دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية، ولدي علاقات قوية مع الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير .

 

جاءت تصريحات الرئيس ترمب خلال زيارته لدولة قطر ضمن جولة خليجية بدأت بزيارة المملكة العربية . وسيغادر الدوحة اليوم متجها بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من القيادات.

 

 

ووصف ترمب زيارته للمنطقة بأنها كانت "تاريخية ورائعة"، كونه أول رئيس أميركي يزور قطر، منوهاً بدور قطر في دعم الملف الفلسطيني، متطلعا إلى مساعدتها في المفاوضات مع إيران، إضافة إلى الاستفادة من خبرتها في استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2026.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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