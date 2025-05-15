الخليج اليوم .. ترامب: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية، ولدي علاقات قوية مع الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جاءت تصريحات الرئيس ترمب خلال زيارته لدولة قطر ضمن جولة خليجية بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية. وسيغادر الدوحة اليوم متجها بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من القيادات.

ووصف ترمب زيارته للمنطقة بأنها كانت "تاريخية ورائعة"، كونه أول رئيس أميركي يزور قطر، منوهاً بدور قطر في دعم الملف الفلسطيني، متطلعا إلى مساعدتها في المفاوضات مع إيران، إضافة إلى الاستفادة من خبرتها في استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2026.