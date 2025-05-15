الخليج اليوم .. تزامناً مع زيارة ترامب.. الإمارات تعتزم استثمار 1,4 تريليون دولار في أميركا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أن بلاده تعتزم استثمار نحو 1,4 تريليون دولار في العشر سنوات المقبلة في أميركا في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة"، وفقاً لرويترز.

جاء ذلك في إطار زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإمارات، إذ استقبله الشيخ محمد بن زايد، وقال الرئيس الإماراتي "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية، إذ أخذت هذه الشراكة دفعة نوعية غير مسبوقة خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة".

وتعد الإمارات من المستثمرين الرئيسيين في أميركا إذ تقدر قيمة الاستثمارات بـ1 تريليون دولار تتوزع في قطاعات التجارة والطيران والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية، فوفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع أميركا في العام 2024 ما قيمته 32.8 مليار دولار، فيما تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الـ6 عالمياً للإمارات خلال 2024 والأول عالمياً خارج قارة آسيا؛ إذ استأثرت بنسبة 4% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الإمارتية.