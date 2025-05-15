الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا من اليمن.. تفعيل صفارات الإنذار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وأدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل، نقلا عن "فرانس برس".

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار قبل وقت قليل في عدّة مناطق في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

والأحد الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان تشمل 3 موانئ يمنية: رأس عيسى والحديدة والصليف.

وكانت إسرائيل قد شن قبل أوامر الإخلاء المذكور ببضعة أيام هجوما كبيرا على مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار بن غوريون الدولي خارج تل أبيب.

وقبل تلك الغارة الجوية، أمر الجيش الإسرائيلي أيضا بإخلاء المناطق المحيطة بمطار صنعاء.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شن الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل دعما لحركة حماس. وردا على ذلك، استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

كما وسّعوا نطاق حملتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا ردا على ضربات شنّتها الدولتان في مطلع 2024.

إلا أن أميركا بدأت في مارس (آذار) الماضي حملة جوية مكثفة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، موجهة ضربات شبه يومية، قبل أن يعلن ترامب بشكل مفاجئ قبل نحو أسبوعين استسلام الجماعة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي وقف الضربات الأميركية على أهداف حوثية، وذكرت سلطنة عُمان لاحقا أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأبدى الحوثيون استعدادهم لاحترام الهدنة مع الولايات المتحدة طالما التزمت بها واشنطن، غير أن موقفهم تجاه إسرائيل لا يزال عدائيا بشكل صريح.

وبعد الاتفاق الأميركي مع الحوثيين برعاية سلطنة عُمان، شدد مسؤول أمني إسرائيلي على أن بلاده ليست طرفا، معلناً مواصلة ضرب أهداف في اليمن.