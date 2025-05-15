الخليج اليوم .. الرئيس الأميركي ترامب يزور جامع الشيخ زايد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإمارات، في إطار جولته الخليجية، استهل زيارته بالتجول في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، برفقة ولي عهد الإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد.

ويُنسب جامع الشيخ زايد، إلى مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان، فيما يُعرف بكونه أحد أكبر جوامع العالم، وأبرز معالم إمارة أبوظبي، الذي بدأ التخطيط لبنائه في أواخر الثمانينيات، في حين تشير المعلومات المتوافرة عن الجامع عبر موقعه الرسمي أن مرحلة البناء الفعلية بدأت في 5 من شهر نوفمبر عام 1996 وانتهت عام 2007، - أي نحو 11 عاما- ، فيما فتح الجامع أبوابه لأول مرة للمصلين لأداء صلاة عيد الأضحى حينها، وتبلغ القدرة الاستيعابية للجامع أكثر من 50 ألف مصلٍ، واستغرق بناء الجامع 11 سنة.