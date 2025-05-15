شكرا لقرائتكم خبر عن منذ فجر اليوم.. ارتفاع شهدء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 115 والان نبدء بالتفاصيل

كارثة إنسانية متعمدة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس إلى 115 شهيدًا، بينهم صحفيان وأطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح مختلفة وحروق خطيرة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي تركز على منازل الفلسطينيين وخيام النازحين جنوب غزة.وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على بلدة طمون بمدينة طوباس إلى 5 شهداء.ترافق اقتحام قوات الاحتلال للبلدة مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، فيما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في كارثة إنسانية متعمدة في قطاع غزة، محذرة من ربط المساعدات الإنسانية بعمليات تهجير قسري للفلسطينيين.



وفي بيان صدر الأربعاء، قالت المنظمة الدولية إن الظروف الحالية في القطاع المحاصر "تهيئ للقضاء على الفلسطينيين في غزة"، ووصفت الوضع بأنه "جحيم على الأرض".

وأضافت أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2 مارس فاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تحذيرات متكررة من مجاعة تلوح في الأفق.