شكرا لقرائتكم خبر عن من الدوحة.. دبلوماسيون يشيدون بجهود المملكة في العناية بكتاب الله والان نبدء بالتفاصيل

نشر رسالة الإسلام

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة قطر بما يقدمه ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن جناح المملكة في الدورة الـ34 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، من جهود تُبرز عناية المملكة بكتاب الله وحرصها على نشره في جميع أنحاء العالم، وتوظيف التطبيقات التقنية الحديثة في ربط المحتوى الشرعي بالوسائل الرقمية التفاعلية.وأكد سفير جمهورية تونس لدى قطر فرهد خليف أن ما تقوم به الوزارة، خصوصًا من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يُعد عملًا عظيمًا في نشر كتاب الله وتعاليم الإسلام، مشيدًا بما تقدمه الوزارة من جهود حثيثة في دعم العمل الإسلامي ونشر المعرفة الشرعية المعتدلة.وثمن القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية في قطر الدكتور بلال تركية، ما شاهده من جهود لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيرًا إلى أن إنتاجه من المصاحف يعد مصدر نور لكل بيت مسلم.فيما أشاد القائم بأعمال سفارة جمهورية السنغال في قطر الدكتور عبدالرحمن كان، بالتنوع والغنى المعرفي الذي تضمنه ركن الوزارة، لا سيما الإصدارات القرآنية المترجمة إلى عدة لغات عالمية، التي تسهم في نشر رسالة الإسلام إلى مختلف الشعوب.وأبدى إعجابه بالتقنيات الرقمية الحديثة التي تعرضها الوزارة، ومنها تطبيق "الحج والعمرة ثلاثي الأبعاد"، الذي يتيح تجربة واقعية افتراضية للمناسك بلغات متعددة, مشيرًا إلى أن زوار المملكة من السنغال يحرصون على زيارة المعالم الإسلامية بالمدينة المنورة، في مقدمتها جبل أحد، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين.وفي ختام زيارتهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة على ما وجدوه من حفاوة واستقبال وثراء معرفي، مشيدين بالهدايا المميزة المقدمة، وفي مقدمتها نسخة من المصحف الشريف.