شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يمنح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "وسام الشيخ زايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "وسام الشيخ زايد"، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقتنا والعالم.

وأشار بن زايد لترامب "زيارتكم أعطت دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، مؤكدا "حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، أكد ترامب لرئيس دولة الإمارات " نقدر ثقتكم في بلدنا، مشيرا "علاقة بلدينا ستكون أفضل وأقوى".

جاء ذلك مع خلال المباحثات الرسمية بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأمريكى دونالد ترامب في أبوظبي.