رئيس دولة الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعاون كبير مع الولايات المتحدة فى مجالات عديدة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، أن هناك شراكات مهمة بين القطاع الخاص فى كل من الإمارات والولايات المتحدة، وتعاون استراتيجى مع الولايات المتحدة فى مجال الفضاء.