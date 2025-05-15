شكرا لقرائتكم خبر عن بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى وصل الإمارات قد تم استقباله بحفاوة بالغة، وسط عزف الطبول والهتافات، واصطف حرس الشرف العسكرى فى أحد الممرات لدى وصوله إلى مبنى الرئاسة فى أبوظبي.

خلال محطته الثالثة والأخيرة في جولته بالشرق الأوسط، وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الى العاصمة الإماراتية، أبوظبي بعد ظهر الخميس، حيث كان في استقباله الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وأظهرت لقطات جانبًا من حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس الأمريكي لدى وصوله الدولة الخليجية.