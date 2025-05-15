شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار قريتين فلسطينيتين بعد مقتل مُستوطنة فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الخميس/، حصار قريتي "بروقين" و"كفر الديك" الواقعتين شمال الضفة الغربية، بعد الهجوم الذي نفذه فلسطيني أمس/الأربعاء؛ وأسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.



ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن مسؤولي أمن إسرائيليين قولهم إنهم يعتقدون أن منفذ الهجوم نفذه وحيدا، ولم يقدم له أحد المساعدة، وأن التقديرات وجمع الأدلة من موقع الحادث، تشير إلى أنه اتخذ موضعا على جانب الطريق، في تنفيذ إطلاق النار، وأنه لم يطلق النار من سيارة متحركة.



وقالت الصحيفة إن القريتين مُغلقتان إلى الآن وتم فرض حظر تجول فيهما، بينما تبحث الأجهزة الإسرائيلية عن المنفذ.