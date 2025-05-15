شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره اليمنى شائع محسن الزندانى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالدكتور شائع محسن الزندانى وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية فى بغداد.

شهد اللقاء تأكيد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، منوهًا إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن فى تحقيق الأمن الإقليمى ومنطقة البحر الأحمر. وأعرب عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية، بما يلبى طموحات الشعب اليمنى الشقيق.

كما تطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود المصرية الرامية إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، لا سيما فى ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وبحث الوزيران سبل حشد التأييد الدولى للخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة مع الفاعلين الدوليين.