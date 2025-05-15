شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: الجهود المبذولة لن تؤدى إلى شئ بدون وقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلى مستمر، والمأساة الفلسطينية مستمرة، مشيرا إلى أن المصالح الوطنية الفلسطينية العليا أهم من أى شئ آخر.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية - فى تصريحات، أن الأمن الإقليمي مرتبط بحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة، ولكن الآن الظروف مختلفة على الساحة الإقليمية والدولية.

وشدد على أن الجهود المبذولة لن تؤدي إلى شيء بدون وقف الحرب ومنع التهجير وإدخال المساعدات.. أما عن القمة العربية القادمة فهي في منتهى الأهمية لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه الموقف الإسرائيلي، وللضغط على الإدارة الامريكية، معلقا: "موقفنا الدائم هو تطبيق الشرعية الدولية وتطبيق السلام العربي، وبدون ذلك ستبقى المنطقة بأسرها تحترق وتبقى على فوهة بركان".

وعن الموقف الدولي من القضية الفلسطينية فعلق أنه أكثر وضوحا في هذه المرحلة في انتقاده وإدانته للحرب الإسرائيلية، ولابد أن يكون هناك موقف عربي تجاه الإدارة الأمريكية.. وبالنسبة للإدارة الأمريكية فهي وحدها القادرة على وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحرب الدائمة في قطاع غزة.