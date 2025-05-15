شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى أكثر من 53 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 53.010 شهيدا، و119,919 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023 .

وذكرت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن من بين الحصيلة 2.876 شهيدا، و7,957 مصابين، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار .

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 82 شهيدا، و152 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووفق المصادر الطبية، فقد وصل عدد الشهداء منذ فجر اليوم الخميس إلى 94 شهيدا، منهم عائلة شهاب في جباليا، والتي مسحت بشكل كامل من السجل المدني، حيث استشهد الأب والأم وأطفالهم