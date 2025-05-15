شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"التعاون الخليجى": نرحب بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوى، عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، الذى أعلنه الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للرياض.

وأعرب عن تطلعاته بأن يسهم هذا القرار فى التخفيف من معاناة الشعب السورى الشقيق، ويمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية.



وأشاد البديوى بجهود الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء التى أسهمت فى الدفع نحو هذا القرار المهم.



ومن جانبه، أكد المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، أن زيارة الرئيس ترامب للمنطقة هى رسالة على أهمية منطقة الشرق الأوسط والشراكة مع الدول الخليجية، مشددا على أن التعاون الاقتصادى مع الخليج لن يتم إلا بعد التغلب على التهديد الايراني.



وأضاف مايكل ميتشل، أن الرسالة من البيت الابيض واضحة أن هذه المنطقة العربية مهمة والعلاقات الاستراتيجية مهمة وأمريكا ملتزمة بالأمن المشترك والازدهار ولكن قبل الوصول للنمو الاقتصادى يجب تجاوز مرحلة الحروب فى المنطقة.