شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يترأس وفد بلاده فى القمة العربية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطى، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الوفد التونسى المشارك فى أشغال القمّة العربية العادية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، المقرّر عقدهما بالتزامن ببغداد يوم 17 ماى 2025.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان لها، أن القمة العربية العادية ستخصص للنظر فى آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية، لاسيما فى الأراضى الفلسطينية، فى ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من إبادة جماعية فى قطاع غزة، واعتداءات همجية فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدارس الأوضاع والتطورات التى يشهدها عدد من الدول العربية.



وأضافت الخارجية أن أعمال القمة العربية التنموية الخامسة ستركز حول أوجه التعاون القائم بين الدول العربية فى المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والآليات المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، من خلال توخى مقاربات جديدة ومبتكرة تكون فى حجم التحديات الماثلة.