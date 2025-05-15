شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز "مواقيت الحج" ضمن الاستعدادات للموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أمانة محافظة الطائف، أعمال النظافة والمكافحة الحشرية بأحياء المدينة وفي مواقيت الحج بقرن المنازل في السيل الكبير ووادي محرم بالهدا، وشملت خطة الأمانة الموسمية تعزيز جهود الصحة العامة بمواقع مرور حجاج دول مجلس التعاون الخليجي وحجاج الداخل الذين يعبرون الطائف في طريقهم للمشاعر المقدّسة، كما تنفّذ فرق الأمانة برنامجاً لدعم الخدمات البلدية بمركز الفرز الأمني بالبهيتة في طريق السيل الكبير، ويشمل تنفيذ برنامج شامل للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي، وأعمال تحسين المشهد الحضري.

كما عززت الأمانة كفاءة العمل بالمواقع المؤدية إلى العاصمة المقدسة عبر طرق الطائف، حيث تعد المحافظة البوابة الشرقية لمكة، وتعمل الأمانة على إنجاز برامج متكاملة لتقديم الدعم لمركز الفرز الأمني والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في جميع نقاط التفتيش بالمحافظة في الموسم، وتضمنت أعمال النظافة والصحة العامة بوضع حاويات وسلال لجمع النفايات، وتخصيص عمالة مدرّبة وآليات داعمة.



كما نفذت أمانة الطائف برنامجاً مكثفاً للرش والإصحاح البيئي شمل رش وتعقيم حاويات النفايات، والرش الضبابي والاحترازي للأحياء، ومعالجة المستنقعات المائية، وذلك ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري بالطائف وضواحيها، وقد أنجزت أعمال المكافحة في عديد من المواقع بالمدينة والضواحي ومواقيت الحج، وجرى رصد مواقع التجمع وتحديد الأولوية وفق المعايير المحدّدة التي تقيس نسبة التكاثر والأخطار، وعالجت فرق الرش خلال البرنامج أكثر من 7000 حاوية للنفايات بالتعقيم والرش خلال الأسبوع الماضي.