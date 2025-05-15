شكرا لقرائتكم خبر عن كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن جولته في منطقة الخليج، هدية عبارة عن قلم فاخر يحمل توقيع العلامة التجارية الألمانية العريقة "مونت بلانك"، المشهورة عالمياً بإنتاجها أدوات الكتابة الفاخرة.

وقد لفتت الهدية أنظار وسائل الإعلام حول العالم، في ظل النقاشات المثارة حول مدى ملاءمة تلقي ترامب لهدايا ثمينة من قادة دوليين، خاصة بعد تقدير قيمة هدايا أخرى مثل الطائرة الخاصة التي بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار، وما أثير بشأنها من تساؤلات قانونية وأخلاقية، وفق"فوكس نيوز".

قلم مونت بلانك الفاخر يجسد رمزية الهدية بين قطر وأمريكا

على الرغم من هذا الجدل، ينظر العديدون إلى القلم الفاخر باعتباره إشارة دبلوماسية تعكس عمق العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، وتؤكد على أهمية التفاصيل الدقيقة في مراسم البروتوكولات الرسمية، كما أن اختيار هدية من هذه الطبقة يجسد رمزية عالية، إذ يعبر عن الاحترام والثقة المتبادلة، ويعد من الأساليب المتبعة لتعزيز الروابط الدبلوماسية بين الدول.

ينتمي القلم إلى مجموعة “Meisterstück” الشهيرة، والتي تعتبر من أبرز إبداعات مونت بلانك وأشهرها على الإطلاق، حيث تتميز هذه الأقلام بمزيج فريد من التصميم الكلاسيكي الأنيق وجودة الخامات الرفيعة، ما يجعلها محط أنظار محبي الفخامة والرقي. وتتراوح أسعار أقلام “Meisterstück” ما بين 470 دولارًا أمريكيًا للنماذج القياسية، وقد تتخطى حاجز الألف دولار للطرازات الخاصة أو المحدودة الإنتاج.

ولعل أكثر أقلام مونت بلانك شيوعاً بين مقتني الفخامة هو طراز 149، الذي تتباين أسعاره اعتماداً على المواصفات، على سبيل المثال، يقدر ثمن النسخة المطلية بالذهب بحوالي 975 يورو، أي ما يعادل نحو 1,050 دولار تقريباً، بينما يصل سعر الإصدار المغطى بالبلاتين إلى نحو 995 يورو، أي حوالي 1,070 دولار.

هدية قطر لترامب: قلم فاخر قد يتجاوز الألف دولار

وبالنظر إلى المناسبة وأهمية الهدية، من المرجح أن يكون القلم الذي أُهدي لترامب ينتمي إلى فئة المنتجات الفاخرة أو الإصدارات المحدودة، الأمر الذي يرفع من قيمته السوقية ويمنحه مكانة رمزية خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض النماذج الخاصة مثل إصدار “Great Characters Enzo Ferrari Special Edition”، قد يصل سعرها إلى ما يقارب 1,010 دولارات.

يذكر أن شركة مونت بلانك تأسست في ألمانيا عام 1906، واستطاعت عبر العقود أن تكتسب سمعة عالمية بفضل جودة صناعتها الرفيعة والإبداع في تصميم منتجاتها، وتُستخدم منتجاتها كـ هدايا رفيعة المستوى خلال اللقاءات الرسمية والزيارات الدبلوماسية.

لم تكن هذه الهدية القطرية الوحيدة المقدمة لترامب، فقد عرضت عليه الدوحة طائرة فاخرة للاستخدام الرئاسي ثم الشخصي.