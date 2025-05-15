شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 43 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على قطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قصف مدفعي وإطلاق نار

الدمام - شريف احمد - استشهد 43 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة وحروق، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منازل وخيامًا للنازحين وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، إضافة إلى عمليات نسف لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة رفح، وأحياء شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن غالبية الشهداء والجرحى من مدينة خان يونس جنوب القطاع.وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية، وحاصرت منزلًا خلال اقتحامها بلدة طمون، وسط إطلاق نار كثيف، كما نفّذت حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفوار بمدينة الخليل.