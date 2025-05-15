شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تحذر من تفشى الجوع فى غزة واستخدام إسرائيل المساعدات كسلاح حرب والان مع تفاصيل الخبر

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا" فيليب لازارينى من تفشى الجوع فى غزة، خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم تدخل المساعدات، وذلك بسبب استخدام القوات الإسرائيلية المساعدات كسلاح حرب، لإجبار السكان على النزوح.. قائلا "لن يموت الناس فقط بسبب القصف، بل سيموتون أيضا بسبب نقص الغذاء".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" إنه لا يجد الكلمات الكافية لوصف البؤس والمأساة التي يعاني منها سكان غزة، مؤكداً أن الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر 2023 كان غير متناسب، ويؤدي إلى إبادة شعب بأكمله في وطنه.

وأعرب المسئول الأممي عن اعتقاده بأن هناك مسئولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي، مضيفا: "إنه أمر فظيع للغاية، لا سيما في بلداننا التي قلنا فيها: لن يتكرر هذا أبدا".

وحذر المسئول الأممي من أن كل يوم إضافي من "الحصار هو يوم إضافي من المعاناة"، مشيرا إلى أنه "لا شك أن هذا يُعد وصمة عار على ضميرنا الأخلاقي الجماعي".

وأضاف أن هناك ضغطا متعمدا لجعل غزة غير صالحة للعيش للفلسطينيين. وأضاف أن هناك هدفا سياسيا وراء ذلك، وأحد هذه الأهداف هو تهجير السكان. ومضى قائلا: "إنهم يريدون من السكان أن يستسلموا ويطلبوا الخروج من غزة".

وتابع: "نحن معتادون على أنواع مختلفة من سوء التغذية، الناتجة عن التغير المناخي، أو الجفاف، أو النزاعات. أما في سياق غزة، فالأمر لا يتعلق بأي من ذلك، بل هو من صنع الإنسان منذ البداية وحتى اليوم".

من ناحية أخرى، ذكرت الأونروا أن أكثر من 75% من العائلات في غزة عبروا عن صعوبة حصولهم على المياه خلال الشهر الماضي، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والبيئية.

وأوضحت الوكالة أنها تدير خمسة آبار مياه في مختلف أنحاء غزة، وتخطط لإصلاح المزيد منها، مضيفة أن هذا يتحقق بفضل دعم المجتمع المحلي، الذي يسهم في جهود الفرق الميدانية من خلال إعادة تدوير قطع الغيار واستخدام أجزاء من الآبار المتضررة. وقالت الوكالة إنها تعمل في مخيم جباليا على توفير مياه نظيفة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وفي تطور آخر، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إن الأعمال العدائية في غزة اشتدت مؤخراً، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجوما على مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، لافتة إلى أن هذه الهجمات لا تؤدي إلى تدهور نظام الرعاية الصحية المتدهور أصلا في غزة فحسب، وإنما أيضا تزيد من صدمة المرضى والأطقم الطبية في هذه المرافق. ومنذ أكتوبر 2023، وثقت منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن 686 هجوما أثرت على الرعاية الصحية في القطاع.

وأوضح أوتشا أن تصاعد الأنشطة العسكرية وتزايد التلوث بالذخائر المتفجرة؛ يؤدي إلى زيادة المخاطر على سلامة المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة. وأكد مجددا على ضرورة حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية دائما.

وأشار مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى أن صدور أمري نزوح جديدين - شمال غزة - يؤثران على ثمانية أحياء، في أعقاب إطلاق صواريخ فلسطينية. وقال إنه في أقل من شهرين، منذ 18 مارس، يُقدر أن أكثر من 436 ألف شخص قد نزحوا إلى مناطق مختلفة من غزة.

ولفت إلى أن منع دخول جميع البضائع، بما في ذلك المساعدات، إلى غزة أدى إلى تناقص المخزون في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار الإمدادات القليلة المتبقية.

وحذر مكتب أوتشا من أن الاغلاق يعيق توفير الوجبات الساخنة في غزة، حيث لا تُقدم سوى حوالي 250 ألف وجبة فردية يوميا من خلال حوالي 65 مطبخا مجتمعيا، مقارنة بما كان يتم تقديمه في 25 أبريل عندما كان 180 مطبخا مجتمعيا يُنتج ما يقرب من 1.1 مليون وجبة يوميا.

ولفت المكتب إلى أن الشركاء في المجال الإنساني قاموا بتخزين أكثر من 171 ألف طن متري من الغذاء في المنطقة، وهي جاهزة للتسليم فور رفع الحظر عن دخول الإمدادات. وتكفي هذه الكمية لتلبية احتياجات جميع سكان المنطقة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

وأكد أن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات على نطاق واسع فور إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات. ودعا جميع الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى ضمان احترام القانون الدولي وتمكين العمليات الإنسانية دون تأخير.