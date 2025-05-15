شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود": الاحتلال يصنع "كارثة إنسانية متعمدة" في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" كيان الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في كارثة إنسانية متعمدة في قطاع غزة، محذرة من ربط المساعدات الإنسانية بعمليات تهجير قسري للفلسطينيين.

وفي بيان صدر الأربعاء، قالت المنظمة الدولية إن الظروف الحالية في القطاع المحاصر "تهيئ للقضاء على الفلسطينيين في غزة"، ووصفت الوضع بأنه "جحيم على الأرض".

وأضافت أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2 مارس فاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تحذيرات متكررة من مجاعة تلوح في الأفق. ارتفاع حالات سوء التغذية وأكدت "أطباء بلا حدود" أن فرقها رصدت ارتفاعًا بنسبة 32% في حالات سوء التغذية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن شح الوقود يعيق عمليات تحلية المياه وتوزيعها.

كما أشارت إلى أن المرافق الصحية الباقية في القطاع "تعاني هجمات متكررة ونقص حاد في الإمدادات الطبية".

وأضاف البيان أن الفرق الطبية لم تتلق أي شحنات إمداد منذ 11 أسبوعًا، وتفتقر حتى إلى المستلزمات الأساسية مثل القفازات والكمادات المعقمة. وسيلة ضغط سياسية ودعت "أطباء بلا حدود" الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة إلى التحرك الفوري لوقف استغلال المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية.

واختتمت بالقول: "لو كانت هناك نية حقيقية، لأُتيح دخول المساعدات منذ اليوم".