شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: يبدو أن ترامب اعتبر العملية ضد الحوثيين مكلفة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السيناتور الأمريكي الديمقراطي جاك ريد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف العملية ضد الحوثيين لأنها مكلفة للغاية.

وقال ريد للصحفيين: "يبقى السؤال قائما، هل سيضرب الحوثيون السفن والبواخر التي لا ترفع الأعلام الأمريكية؟ وكما تعلمون، هم يواصلون ضرب إسرائيل".

وأضاف: "نحن نتحدث عن اتفاق غريب جدا، نوع من وقف إطلاق نار جزئي، يبدو لي أن ترامب قرر ببساطة ربما دون مناقشة مطولة أنه سئم من هذه العملية، وأنها مكلفة للغاية وبالتالي كان لا بد من إيقافها".

وجاء في تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أنه يصدق كلام جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مؤكدا أن الجماعة "لا تريد الاستمرار" في استهداف الجيش الأمريكي.

وفي قرارا مفاجئ اتخذه يوم الثلاثاء الماضى، اعلن ترامب وقف العملية العسكرية ضد الحوثيين، قائلا: "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

فيما ذكرت "القناة 12" العبرية، أن إسرائيل مصدومة من إعلان ترامب وقف شن ضربات على اليمن.