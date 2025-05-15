شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. سحب الجنسية من 1291 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية الكويتية إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها اجتمعت الأربعاء وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وذكرت الوزارة في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها موضحة أن تسع حالات من الحالات الجديدة هي لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي.وأشارت إلى أن 199 حالة بسبب "التزوير" في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وشمل القرار أيضا سحب الجنسية من 1083 شخصا وفقا "للمصلحة العليا للبلاد"، ممن حصلوا على الجنسية وفقا لبند "الأعمال الجليلة" ومن اكتسبها معهم بالتبعة.
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