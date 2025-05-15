شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السورى يدعو إلى عودة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير المالية السورى محمد يسر برنية، الأربعاء، المستثمرين في كافة دول العالم إلى الاستثمار في سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن رفع جميع العقوبات الأمريكية عنها.

وقال برنية في مقابلة مع "رويترز" في مقر وزارة المالية بدمشق: "سوريا اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل".

وأضاف: "نتصور دوراً محورياً للقطاع الخاص فى الاقتصاد السورى الجديد، دور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكين النمو ودعمه".

وأردف برنية: "إحدى أهم نتائج رفع العقوبات، هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي"، مضيفاً: "سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية، وجذب الاستثمارات وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات".

وتابع: "السلطات السورية لاحظت بالفعل اهتماماً كبيراً من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى".

وأشار برنية إلى أن الحكومة تجري إصلاحاً شاملاً لإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات في النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، ضمن جهد أوسع لتحديث اقتصاد أثقله تضخم القطاع العام.

وقال برنية: "إن رفع العقوبات لن يكون سوى الخطوة الأولى في عملية تعافي ستستمر لسنوات لبلد دمرته الحرب على مدى 14 عاماً"، معتبراً أن "رفع العقوبات ليس الفصل الأخير"، وأنه "لا يمكننا أن نتحمل التهاون، نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية وتقدماً ملموساً على أرض الواقع".