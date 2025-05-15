شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في دولة ليبيا.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة - في بيان الأربعاء - دعم الأردن المطلق لليبيا وأمنها واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة خفض التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي ومقدّراته.

كما أكّد أن جميع الأردنيين المُقيمين والمتواجدين في ليبيا بخير، مهيبًا بجميع الأردنيين المتواجدين هناك توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق النزاعات، والتواصل مع السفارة الأردنية فى تونس ومركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة.