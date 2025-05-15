شكرا لقرائتكم خبر عن يونيفيل: سلوكيات الاحتلال في جنوب لبنان تنتهك حرمة قوات حفظ السلام والان نبدء بالتفاصيل

قلق أممي من التصعيد

أخبار متعلقة أبو الغيط يدعو الأطراف المسلحة في ليبيا إلى الاحتكام إلى الحوار باكستان لمجلس الأمن: ما يحدث في غزة تدمير منهجي للسكان المدنيين

الدمام - شريف احمد - في تصعيد خطير وغير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، نددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الأربعاء، بإطلاق نار مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد مواقعها في جنوب لبنان، ما وصفته بأنه "سلوك عدائي" وانتهاك لحرمة قوات حفظ السلام الدولية.وأوضحت اليونيفيل في بيان رسمي، أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء في محيط موقع تابع لها جنوب قرية كفرشوبا، مشيرة إلى أن "نيرانًا مباشرة أصابت الموقع بشكل مباشر"، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها مواقع القوة الأممية لمثل هذا الاستهداف منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.وأعربت اليونيفيل عن قلقها العميق إزاء هذا التصرف العدائي، مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بمسؤولياتهم لضمان أمن وسلامة عناصر الأمم المتحدة وممتلكاتهم.وأكد البيان ضرورة احترام حرمة مواقع ومباني البعثة الدولية التي تعمل بصفة مراقب محايد لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.وتعكس الحادثة الأخيرة تصعيدًا نوعيًا، وتشكّل رسالة تحذير ضمنية قد تؤثر على الدور المستقبلي ليونيفيل في مراقبة وتنفيذ التفاهمات الدولية في الجنوب اللبناني.ويخشى مراقبون من أن تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تراجع الثقة بالأطراف الضامنة للاتفاق، وإلى إشعال فتيل جولة جديدة من العنف في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسيًا.