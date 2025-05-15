شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فى مثل هذا اليوم.. ذكرى النكبة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى النكبة الفلسطينية التى تتمثل فى إعلان قيام دولة الاحتلال فى 15 مايو من عام 1948، بعد سلسلة من المجازر التى ارتكبتها العصابات الصهيونية فى حق أبناء الشعب الفلسطينى.

وأدت العمليات العسكرية من قبل عصابات الاحتلال إلى تهجير وطرد حوالى 750 ألف فلسطينى من ديارهم، لتصبح أكبر عملية سرقة أرض فى القرن العشرين.

وتتزامن النكبة اليوم مع نكبة أخرى تحدث فى قطاع غزة، الذى بالمناسبة استقبل العديد من المهجرين والمطرودين من أبناء الشعب الفلسطينى فى عام 1948، لتحصد ألة دولة الاحتلال العسكرية اليوم أرواح أحفادهم فى القطاع الذى يشهد حرب إبادة أودت بحياة أكثر من 50 ألف فلسطينى، جلهم من الأطفال والنساء.

وكان الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات قد دعا إلى إحياء ذكرى النكبة فى عام 1998، ليذكر أبناء الشعب الفلسطينى بهويتهم وأراضيهم التى سرقت غدرا وظلما.