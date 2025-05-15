شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يؤكد رفضه مبدأ "ثنائية السلاح" فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، رفض حكومته القاطع لمبدأ "ثنائية السلاح" في البلاد.

وشدد السوداني في مقابلة خاصة مع "سكاى نيوز عربية" على أن السلاح يجب أن يكون حصريا بيد الدولة، وكشف عن امتلاك الحكومة خارطة طريق واضحة لتحقيق هذا الهدف.

ونفى الوزير العراقي وجود أي نية لدى العراق للاعتراف بإسرائيل أو توقيع معاهدة سلام معها، مشددا على تمسك بلاده بالموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.

وفي سياق القمة العربية المرتقبة، أشار رئيس الوزراء إلى أن البيان الختامي قد يتضمن مفاجآت، دون الخوض في تفاصيل، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة بشأن المواقف المشتركة التي ستخرج بها القمة.