شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: توافق ثلاثي مع مصر والأردن حول القضايا المصيرية وعلى رأسها فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وجود انسجام واضح في الرؤى بين العراق ومصر والأردن حيال القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، إلى جانب ملفات إقليمية تمس عدداً من الدول العربية.



وقال وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري بدر عبدالعاطي والأردني أيمن الصفدي، عقب مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، إن الاجتماع تناول مختلف جوانب العلاقات بين الدول الثلاث، فضلا عن بحث الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وسبل التعامل معها.



وأكد حسين أنه تم التمهيد، خلال الاجتماع للقمة الثلاثية المرتقبة، التي ستُعقد السبت المقبل على هامش القمة العربية، حيث جرى أيضًا مناقشة مشروع البيان الختامي للقمة الثلاثية.