أبو الغيط يدعو الأطراف المسلحة في ليبيا إلى الاحتكام إلى الحوار

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تجددت الاشتباكات في طرابلس

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين، التي تسببت في ترويع المدنيين وتهديد حياة السكان الآمنين وتعطيل مظاهر الحياة اليومية.ودعا الأمين العام للجامعة في تصريح يوم الأربعاء، جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى وقف التصعيد وتغليب المسؤولية الوطنية والاحتكام إلى الحوار.وشدد على أن هذه التطورات المؤسفة مع تكرارها، تبرز مجددًا الحاجة الملحة للمضي قدمًا في مسار التوافق الوطني الشامل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.وأكد أبو الغيط حرص الجامعة العربية على تحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر حل ليبي سلمي جامع.

تجددت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المتنافسة في طرابلس ليلًا، وتواصلت الأربعاء لتمتد إلى مواقع متفرقة من العاصمة الليبية، بحسب ما أفاد مصدر أمني، بعدما أسفرت مواجهات مشابهة في الأيام الأخيرة عن مقتل 6 أشخاص.



وقال مسؤول بوزارة الداخلية صباح الأربعاء إن "الاشتباكات تجددت في العاصمة وعلى نطاق واسع في عدة مواقع متفرقة بين قوات جهاز الردع واللواء 444، ولا تزال مستمرة"، مشيرًا إلى أن رقعتها اتسعت لتشمل أحياء زاوية الدهماني وطريق السكة وطريق الشط وشارع عمر المختار وميناء طرابلس البحري.

ويقع مقر رئاسة الحكومة في منطقة طريق السكة بوسط طرابلس، ويتبع "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب" إلى المجلس الرئاسي الليبي، فيما يتبع اللواء 444 إلى وزارة الدفاع الحكومية.