شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان لمجلس الأمن: ما يحدث في غزة تدمير منهجي للسكان المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

80 شهيدًا وعشرات المصابين

الدمام - شريف احمد - دعت باكستان مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة التي طال انتظارها لهم، مضيفةً أن المأساة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وصلت إلى أبعاد كارثية، ووصفت ذلك بأنه تدمير منهجي للسكان المدنيين في غزة.جاء ذلك في كلمة باكستان التي ألقاها المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد في اجتماع مجلس الأمن الدولي عن فلسطين.وحث المندوب الباكستاني المجلس على التصرف بشكل حاسم لمنع حدوث الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن ما نشهده في قطاع غزة ليس عرضيًا، بل إنه تدمير منهجي للسكان المدنيين.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 80 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.



وأفادت مستشفيات قطاع غزة، بأن من بين الشهداء 59 فلسطينيًا في مناطق شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عن إخلاء المرضى والطواقم الطبية، بعد سلسلة غارات جوية إسرائيلية وأحزمة نارية استهدفت ساحة المستشفى ومحيطه.