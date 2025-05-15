شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطالب إسرائيل برفع الحظر عن المساعدات عن أهالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، إسرائيل برفع الحظرعلى دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واصفًا هذا الإجراء بأنه "أمر مروع"، في ظل المعاناة التي يتكبدها المدنيون في غزة.



ووصف فالكونر الوضع في غزة بأنه قاسٍ، لافتًا إلى تعفن أطنان الطعام على حدود غزة ومنعها من الوصول للأهالي الذين يتألمون من شدة الجوع.

وأشار فالكونر - في بيان ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم /الأربعاء/، حسبما أورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إلى استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، مطالبًا إسرائيل بالتوقف عن قصف القطاع وتغيير مسارها على الفور.



وقال إن بريطانيا وحلفاءها يطالبون إسرائيل برفع الحظر المفروض على دخول المساعدات إلى غزة على الفور وتمكين الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني من إنقاذ الأرواح هناك.

وشدد الوزير البريطاني على أنه لا ينبغي أبدًا استخدام المساعدات الإنسانية كأداة سياسية أو تكتيك عسكري، وأن المملكة المتحدة لن تدعم أي آلية مساعدة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو تعرض المدنيين المستضعفين للخطر.



وأكد فالكونر دعمه لمحكمة العدل الدولية واستقلالها فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وقد قدمت جنوب إفريقيا أول دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر لعام 2023، حيث اتهمتها بارتكاب "إبادة جماعية" خلال هجومها المستمر على قطاع غزة.

وأكد فالكونر أن بريطانيا ستعمل بشكل عاجل مع حلفائها وشركائها على ممارسة المزيد من الضغوط لإجبار إسرائيل إعلى تغيير مسارها.