شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: ما يجري في طرابلس نتاج تدخلات دولية ودعم مستمر للميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن ما يحدث حاليًا في العاصمة طرابلس لا يمكن فصله عن التدخلات الدولية التي تدعم بعض الجماعات المسلحة والميليشيات، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التدخلات تصب في دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة للبقاء في السلطة.

وأضاف الترجمان في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "السبب الجوهري لما يحدث هو استمرار غياب التوافق الوطني، والتلكؤ في الذهاب نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإقرار الدستور"، مؤكدًا أن الأيام الأخيرة شهدت محاولة من الدبيبة للسيطرة على مجموعات خارجة عن إدارته.

وتابع: "الدبيبة كان قد أعلن في أكثر من مناسبة عزمه مواجهة كل من يخرج عن خطه، حيث استدرج عبد الغني الككلي، المعروف بـ(غنيوة)، إلى كمين نُصب له، وتمت محاصرته مع أعوانه"، مضيفًا أن "قرارًا صدر مؤخرًا بحل أهم جهاز أمني تابع لعبد الرؤوف كاره، الذي يُحسب من جهة على التيار السلفي، ومن جهة أخرى له علاقات ممتدة مع الجماعة الليبية المقاتلة وبقايا تنظيم القاعدة".

وحول توقعاته للمشهد الليبي في الأيام المقبلة، قال الترجمان: "أعتقد أن الأمور خرجت عن السيطرة، ومن بدأ هذا الصراع هو من سيتحكم في إنهائه أو التوصل إلى تسوية ما بين كاره والككلي"، موضحًا أن "هيثم التاجوري وصل إلى طرابلس، ومن المرجح أن ينضم إلى كاره لأنه يعلم أنه سيكون مستهدفًا هو الآخر".

وأشار إلى أن "هناك جهودًا جارية للتوصل إلى صيغة تفاهم جديدة بين الأطراف المتنازعة"، لكنه شكك في إمكانية نجاح أي مبادرة في ظل الظروف الحالية.