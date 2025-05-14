الخليج اليوم .. الديوان الأميري القطري يصدر بيانا بشأن مباحثات الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب في الدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر الديوان الأميري القطري اليوم الأربعاء، بيانا بشأن جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور الدوحة ضمن جولة خليجية.

وأوضح الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد مع الرئيس ترامب جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري اليوم، مشيرا إلى أن أمير البلاد رحب في بداية الجلسة، بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق، متمنيا لهم طيب الإقامة، كما أعرب عن بالغ سروره بهذه الزيارة التاريخية لكونها زيارة الدولة الأولى لرئيس للولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر.

وأكد الشيخ تميم بن حمد أن أجندة المباحثات ستناقش اليوم حول عدة ملفات لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والأمني.

وشدد أمير قطر على أهمية إحلال السلام في المنطقة، مشيدا بمعرفته الطويلة بالرئيس الأمريكي، وبما يبذله من جهود لإحلال السلام في المنطقة، واصفا إياه "برجل السلام"، ومعربا عن أمله في أن تتحقق هذه التطلعات المشتركة.

وعبر الشيخ تميم بن حمد عن سعادته بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ودورة الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى التعاون القائم بهذا الخصوص.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي عن خالص الشكر والتقدير لأمير قطر على ما حظي به ووفده المرافق من حفاوة الاستقبال الشعبي وكرم الضيافة.

وأكد ترامب على عمق العلاقات الودية الطويلة التي تجمعه مع الشيخ تميم بن حمد، منذ أول لقاء جمعهما، متطلعا إلى العمل مع أمير قطر وبأعلى القدرات لإحلال السلام في المنطقة وعبر العالم، كما عبّر الرئيس الأمريكي عن بالغ شكره للأمير على كل ما يقوم به من قيادة وما يجمعهما من صداقة متبادلة.

ووفقا لبيان الديوان الأميري، جرى خلال الجلسة أيضا بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الدفاع، والاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والأمن السيبراني، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام الدوليين، كما جرت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الجلسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضرها من الجانب الأمريكي ماركو روبيو، وزير الخارجية، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع، وسكوت بيسنت، وزير الخزانة، وهوارد لوتنيك، وزير التجارة، وكريس رايت، وزير الطاقة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الأمريكي.

وكان الأمير والرئيس الأمريكي قد عقدا لقاء ثنائيا استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار.

ووصل ترامب في وقت سابق إلى الديوان الأميري حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية.

كما تم خلال المراسم إطلاقُ 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالرئيس الأمريكي، فضلا عن أداء "العرضة"، أمام الديوان الأميري، بمراسم شاركت فيها فرق الخيَالة التي تضمُ خيولا عربية أصيلة، والإبل التي ترمز للبيئة القطرية والتراث الوطني الأصيل.