شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يحث جميع الأطراف فى ليبيا دعم جهود وساطة البعثة الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار ليبيا.. حث الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء جميع الأطراف فى ليبيا لدعم جهود وساطة البعثة الأممية لفض النزاع بين الأطراف المتحاربة.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف فى الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس، داعية إلى تهدئة فورية واستعادة الهدوء فى المناطق المتضررة.

وأكدت السفارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أنها تُشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القلق من استمرار القتال في المناطق السكنية، مشددة على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى لجميع الأطراف.

ودعت السفارة إلى وقف فورى لأعمال العنف من أجل تفادي مزيد من التصعيد وسقوط ضحايا من المدنيين.

من جانبها، أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا انضمامها إلى موقف بعثة الأمم المتحدة، ودعت إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق.

وأكدت السفارة الفرنسية، في بيانها الصادر اليوم، أن استمرار الاشتباكات يُعرّض حياة المدنيين للخطر ويزيد من حدة التوتر والانقسام.