شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودي و رئيس الإمارات بقصر الشاطئ بأبو ظبي يتباحثان حول أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحثا سبل تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.



ونقل وزير الدفاع السعودي - خلال اللقاء - تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة وشعب الإمارات الشقيق، مزيدًا من التقدم والازدهار، فيما حمّل رئيس الإمارات تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الأربعاء/ أن اللقاء حضره مستشار وزير الدفاع لشئون الاستخبارات السعودي هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضر عن الجانب الإماراتي : الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشئون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من المسئولين.